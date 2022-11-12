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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо забил второй гол в ворота «Торпедо»

12 Ноября 2022 • 18:20 Комментировать (1)
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

«Зенит», похоже, окончательно выигрывает матч против «Торпедо» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Команда из Санкт-Петербурга смогла открыть счет только на 70-й минуте противостояния, когда Малком после паса от Клаудиньо реализовал выход один на один с голкипером. Спустя 11 минут уже сам Клаудиньо оказался на острие атаки и переиграл Егора Бабурина в ближнем бою. Голевой пас на счету Густаво Мантуана.

Счет 2:0 позволяет «Зениту» до семи очков увеличить отрыв от «Ростова», который идет на второй строчке. У «Торпедо» по-прежнему шесть очков и последнее место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Зенит Клаудиньо
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Комментарии (1)
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Cruyff
12 Ноября 2022 в 18:57
Клаудиньо сделал своё дело, а Мостовой только всё портил так же как и Сергеев в аренду его обратно в Самару а то у них игра без нападающего совсем осиротела
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