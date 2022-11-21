Коноплёв: «Хотелось бы, чтобы Кержаков рос и прогрессировал»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Константин Коноплёв высказался о тренерской карьере Александра Кержакова.

«Футбол — это бизнес в большей степени. Это может влиять на то, работает тренер или нет. Да, я удивлён, хотелось бы, чтобы Саша рос и прогрессировал, ведь он играл за рубежом, его опыт пригодился бы любому клубу РПЛ», — заявил экс-футболист «сине-бело-голубых» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в прошлом сезоне Кержаков руководил «Пари НН», заняв 11-е место в таблице Российской премьер-лиги. Также бывший форвард руководил «Томью» и сборной России в возрасте до 17 лет.