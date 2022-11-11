Кавазашвили сравнил бразильцев «Спартака» и «Зенита»

Бывший голкипер столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил уровень бразильских легионеров петербургского «Зенита».

«Нет сомнений, что Веллитон, Робсон, Алекс из «Спартака» были сильнее тех бразильцев, которые сейчас играют за «Зенит». Дело в том, что уровень РПЛ заметно ниже других европейских чемпионатов», — заявил участник ЧМ-1970, чьи слова приводит«Матч ТВ».

Напомним, что в составе российского гегемона выступают семь бразильских спортсменов, а именно Малком Филипе, Клаудиньо, Иван Куарезма, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Маркус Вендел и Родригао.

«Зенит» находится на первой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» – на втором месте с отставанием в шесть баллов.

