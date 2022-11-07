Первый тренер Чистякова: «Ситуация в «Зените» такова, что «латиносам» всё позволено, а все палки летят в наших ребят»

Сергей Морев, первый тренер защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на информацию о том, что 28-летний футболист отстранён от работы с основной командой после результативной ошибки в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2). Напомним, ранее о санкциях в отношении футболиста рассказал генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.

По мнению Морева, к российским игрокам в «Зените» необъективно относятся.

«Ситуация в «Зените» такова, что «латиносам» всё позволено. Все же видят, сколько моментов они могут недоработать, а все палки летят в наших ребят. Недавно была история с Андреем Мостовым. Парень сильно старается и хочет доказывать. С ним ситуация ещё неоднозначнее», — приводит слова Морева Sport24.

Морев призвал поддержать Чистякова, который всегда мечтал выступать за «Зенит» и не собирается никуда уходить.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «сине-бело-голубых» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.