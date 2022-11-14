Андрей Мостовой не верит в назначение Александра Мостового в «Зенит»

Хавбек петербургского «Зенита» и российской национальной команды Андрей Мостовой оценил шансы Александра Мостового возглавить «сине-бело-голубых».

«Александр Мостовой — тренер «Зенита»? Не думаю. Без шансов», — заявил полузащитник лидера РПЛ в интервью Sport24. Напомним, что ранее бывший игрок «Сельты» и «Спартака» отметил, что готов руководить петербургским коллективом, несмотря на своё прошлое.

На данный момент «Зенитом» успешно руководит Сергей Семак, под чьим руководством «сине-бело-голубые» выиграли четыре подряд чемпионских титула, три Суперкубка России и один Фонбет Кубок России.

