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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Мостовой не верит в назначение Александра Мостового в «Зенит»

14 Ноября 2022 • 13:57 Комментировать (1)
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Хавбек петербургского «Зенита» и российской национальной команды Андрей Мостовой оценил шансы Александра Мостового возглавить «сине-бело-голубых».

«Александр Мостовой — тренер «Зенита»? Не думаю. Без шансов», — заявил полузащитник лидера РПЛ в интервью Sport24. Напомним, что ранее бывший игрок «Сельты» и «Спартака» отметил, что готов руководить петербургским коллективом, несмотря на своё прошлое.

На данный момент «Зенитом» успешно руководит Сергей Семак, под чьим руководством «сине-бело-голубые» выиграли четыре подряд чемпионских титула, три Суперкубка России и один Фонбет Кубок России.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Андрей Мостовой
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14 Ноября 2022 в 14:05
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