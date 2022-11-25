Зырянов назвал качества, которые хотел бы перенять у Семака

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов высказался о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.

По мнению Зырянова, Семак — лучший тренер России, с которым на сегодняшний день в нашей стране не способен сравниться никто.

«После Манчини принял команду в непростой ситуации, но выправил всё, создал коллектив. Сегодня «Зенит» — сильнейший клуб страны, причём давно даже вопросов не возникает, кто станет чемпионом», — приводит слова Зырянова «Спорт-Экспресс».

Также Зырянов, возглавляющий сейчас «Черноморец», признался, что хотел бы перенять у 46-летнего специалиста доброжелательное спокойствие.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. С тех пор «сине-бело-голубые» четыре раза подряд выигрывали чемпионат России. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ они также уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.