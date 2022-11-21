Оздоев высказался о силе петербургского «Зенита»

Игрок турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев высказался об уровне петербургского «Зенита».

«Зенит» всегда был сильным, вне зависимости от уровня чемпионата. Но сейчас команде легче даются игры, потому что уровень чемпионата очень сильно просел. Во времена Юрия Палыча Семина невозможно было представить, чтобы «Зенит» выиграл у «Локо» 5:0», — приводит слова экс-игрока «Зенита» и «Локомотива» издание Sport24.

Также Оздоев отметил, что в нынешней Российской премьер-лиге появилось большое количество молодых футболистов, что в будущем, по мнению хавбека, может дать хорошо обученных игроков.

Напомним, что после 17 туров «Зенит» ведёт в турнирной таблице с отрывом в шесть баллов от столичного «Спартака». «Локомотив» находится на 14-й строчке.