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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оздоев высказался о силе петербургского «Зенита»

21 Ноября 2022 • 20:31 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Игрок турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев высказался об уровне петербургского «Зенита».

«Зенит» всегда был сильным, вне зависимости от уровня чемпионата. Но сейчас команде легче даются игры, потому что уровень чемпионата очень сильно просел. Во времена Юрия Палыча Семина невозможно было представить, чтобы «Зенит» выиграл у «Локо» 5:0», — приводит слова экс-игрока «Зенита» и «Локомотива» издание Sport24

Также Оздоев отметил, что в нынешней Российской премьер-лиге появилось большое количество молодых футболистов, что в будущем, по мнению хавбека, может дать хорошо обученных игроков.

Напомним, что после 17 туров «Зенит» ведёт в турнирной таблице с отрывом в шесть баллов от столичного «Спартака». «Локомотив» находится на 14-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Магомед Оздоев
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