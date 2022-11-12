Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Торпедо» и «сине-бело-голубыми».

- «Зенит», безусловно, должен обыгрывать «Торпедо», как и должен обыгрывать всех остальных. Но не всегда это получается, к сожалению. Я думаю, что учитывая осечку в прошлом туре, «Зенит» второй раз подряд не допустит ошибки. Хотя мы понимаем, что такое может произойти при определенном недонастрое «Зенита», который частенько бывает. Тем более, все соперники на «Зенит» особенно настраиваются. Поэтому для меня неудивительно, когда в таких условиях питерцы теряют очки. Это обычная практика, и ничего страшного в этом нет.

«Зенит» идёт на первом месте, и отрыв комфортный даже при всех неудачах. Есть основания предполагать, что в матче с «Торпедо» будет разгром. Если матч начинается как надо, если забивается быстрый гол, то для «Зенита» нет проблем разгромить любую команду РПЛ», - сказал Лепёхин.