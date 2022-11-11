Иван Куарезма: «ЦСКА, «Спартак» и ещё ряд команд показывают хороший футбол»

Бразильский голкипер петербургского «Зенита» Иван Куарезма высказался по поводу уровня РПЛ.

Футболист признался, что с первого же дня осознал силу и конкурентоспособность Российской Премьер-лиги, и заметил для себя, что среди её участников нет слабых звеньев. Команды в российском чемпионате хорошо умеют пользоваться ошибками и подаренными возможностями, считает Иван.

«Но «Зенит» по праву занимает первое место. С другой стороны, ЦСКА, «Спартак» и еще ряд команд показывают хороший футбол», - цитирует Куарезму «Матч ТВ».

Игрок добавил, что именно столичные коллективы имеют все шансы на успешное навязывание борьбы «сине-бело-голубым» в вопросе определения первого места по итогам сезона.