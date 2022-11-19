Лепёхин уверен, что заявление Юри Алберто никак не скажется на атмосфере в «Зените»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на слова бразильского нападающего Юри Алберто, ранее заявившего о своём нежелании возвращаться в российский клуб. Напомним, сейчас 21-летний форвард выступает за «Коринтианс» на правах аренды.

По мнению Лепёхина, заявление и возможный уход Алберто никак не скажутся на атмосфере внутри «Зенита», так как бразилец провёл в команде слишком мало времени.

«Тех, кого что-то в России не устраивало — могли уйти, а раз в «Зените» почти все футболисты остались, значит, их всё устраивает», — цитирует Лепёхина Betonmobile.ru.

Напомним, Алберто перешёл в «Зенит» в конце января нынешнего года из «Интернасьонала» за 25 миллионов евро. В общей сложности за команду из России форвард провёл 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.