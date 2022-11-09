Каррера: «Семак произвёл на меня отличное впечатление»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о «Зените» и наставнике петербургской команды Сергее Семаке.

Итальянский специалист считает, что Семак — это не только сильный тренер, но и хороший человек.

«Они покупают намного более качественных игроков, чем все остальные. Плюс мне очень нравится их тренер — Семак. Я познакомился с ним в Санкт-Петербурге, и он произвёл на меня отличное впечатление. Кроме того, что он сильный тренер, это ещё и очень хороший человек», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Семак возглавил «сине-бело-голубых» в 2018 году. С тех пор он выиграл с «Зенитом» четыре чемпионства подряд. После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.