Караваев — о матче с «Торпедо»: «Если мы будем собранными и сконцентрированными, нас ждёт положительный результат»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Торпедо».

Напомним, что в 16-м туре петербуржцы неожиданно уступили на своём поле «Ахмату» (1:2). Несмотря на эту неудачу, «сине-бело-голубые» продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. «Торпедо», в свою очередь, замыкает таблицу, имея в своём активе лишь шесть очков после 16 матчей.

«У нас всё хорошо, мы профессионалы, и поражения — часть нашей работы, мы умеем их переваривать. Всё нормально, мы готовимся в обычном режиме.

Если мы будем собранными и сконцентрированными, думаю, нас ждёт положительный результат», — приводит слова Караваева пресс-служба «Зенита».

Матч «Торпедо» — «Зенит» состоится в субботу, 12 ноября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.