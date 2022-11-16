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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Мостовой: «Александр Мостовой себя очень любит»

16 Ноября 2022 • 12:31 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о бывшем игроке «Спартака» и сборной России Александре Мостовом, который весьма критично относится у современным футболистам.

По мнению 25-летнего Мостового, футболисты более старшего поколения привыкли собой восхищаться и регулярно критиковать современных игроков.

«Александр себя очень любит. Ценит свой труд, то, как он играл. Думаю, можно чуть уважительнее относиться к нынешнему поколению», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «Зенита» 22 матча, забив в них шесть голов и дважды ассистировав своим партнёрам.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Андрей Мостовой
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