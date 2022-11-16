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Итальянский журналист: «Кришито отлично выступал в «Зените»

16 Ноября 2022 • 17:46 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Итальянский журналист Массимилиано Мартини из издания Corriere dello Sport высказался о бывшем защитнике «Зенита» Доменико Кришито.

«Кришито был хорошим игроком, но легендой итальянского футбола его точно не назовешь. Доменико по большей мере легенда «Зенита» и всего российского футбола. Он отлично выступал в «Зените», был многократным чемпионом и капитаном команды», — заявил Мартини в интервью изданию Sport24.

По его мнению, футболист, оставивший огромный след для «Дженоа», может вернуться в генуэзский клуб в качестве специалиста для молодёжной команды. По словам эксперта, в бытность игрока «Зенита» Доменико заслужил огромное доверие от Роберто Манчини, возглавлявшего «сине-бело-голубых» в сезоне 2017/2018.

Напомним, что накануне стало известно о разрыве контракта с канадским «Торонто». Кришито объявил, что примет решение о своей карьере до конца года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Доменико Кришито Массимилиано Мартини
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