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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первый тренер Дзюбы: «Вариант с «Торпедо» маловероятен, а вот Италия…»

15 Ноября 2022 • 17:23 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артёма Дзюбы, поделился мнением о будущем своего бывшего подопечного.

Напомним, ранее 34-летний форвард расторг контракт с клубом «Адана Демирспор», проведя за команду из Турции всего пять матчей. После чего сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют «Торпедо» и «Венеция».

Шупляков признался, что переживает за футболиста и надеется на то, что он как можно быстрее сможет найти себе новый клуб.

«Время течёт быстро, есть варианты и надо успеть. Вариант с «Торпедо» маловероятен, а вот Италия…» — цитирует специалиста Sport24.  

Напомним, что «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков после 17 туров. «Венеция» так же, как и «автозаводцы», борется за выживание в Серии Б. Сейчас команда, которой руководит экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли, занимает предпоследнюю 19-ю строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Венеция Александр Шупляков
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