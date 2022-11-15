Первый тренер Дзюбы: «Вариант с «Торпедо» маловероятен, а вот Италия…»

Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артёма Дзюбы, поделился мнением о будущем своего бывшего подопечного.

Напомним, ранее 34-летний форвард расторг контракт с клубом «Адана Демирспор», проведя за команду из Турции всего пять матчей. После чего сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют «Торпедо» и «Венеция».

Шупляков признался, что переживает за футболиста и надеется на то, что он как можно быстрее сможет найти себе новый клуб.

«Время течёт быстро, есть варианты и надо успеть. Вариант с «Торпедо» маловероятен, а вот Италия…» — цитирует специалиста Sport24.

Напомним, что «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков после 17 туров. «Венеция» так же, как и «автозаводцы», борется за выживание в Серии Б. Сейчас команда, которой руководит экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли, занимает предпоследнюю 19-ю строчку.