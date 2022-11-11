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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зырянов назвал лучшего футболиста РПЛ

11 Ноября 2022 • 16:26 Комментировать (1)
Торпедо Москва
...
Зенит
Через 23 ч. 18 мин.

Наставник «Черноморца» из Новороссийска Константин Зырянов ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком РПЛ.

«Надо выделять из футболистов, кто выступает в команде, которая идет на первом месте. Учитывая, что там один «Зенит», то я бы Вендела назвал», — цитирует Зырянова «КП Спорт».

По мнению специалиста, Маркус Вендел проводит очень сильный сезон, он показывает хорошую игру, когда достаточно мотивирован.

В этом сезоне на счету 25-летнего футболиста 8 забитых мячей и три результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах.

«Зенит» лидирует в РПЛ, имея в своем активе 39 набранных очков после 16 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Зырянов Маркус Вендел
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ТОРПЕДО МОСКВА ЗЕНИТ
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Комментарии (1)
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wild cat
11 Ноября 2022 в 17:09
тока вот адна бида..ни фсигда он дастатачна мативираван..)) и вапшэ играит виндель ипизодами..то патухнет..то пагаснет..)) за шот энтава и выиграваит магучий ЗЕНИТ..))
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