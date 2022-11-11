Зырянов назвал лучшего футболиста РПЛ

Наставник «Черноморца» из Новороссийска Константин Зырянов ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком РПЛ.

«Надо выделять из футболистов, кто выступает в команде, которая идет на первом месте. Учитывая, что там один «Зенит», то я бы Вендела назвал», — цитирует Зырянова «КП Спорт».

По мнению специалиста, Маркус Вендел проводит очень сильный сезон, он показывает хорошую игру, когда достаточно мотивирован.

В этом сезоне на счету 25-летнего футболиста 8 забитых мячей и три результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах.

«Зенит» лидирует в РПЛ, имея в своем активе 39 набранных очков после 16 туров.