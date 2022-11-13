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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кассьерра может приостановить контракт с «Зенитом» эксклюзив

13 Ноября 2022 • 20:33 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Колумбийский нападающий Матео Кассьерра может покинуть питерский «Зенит» уже предстоящей зимой, об этом сообщают источники сетевого издания «Евро-Футбол.ру». В текущем сезоне Кассьерра сыграл в четырнадцати матчах, однако отсутствие забитых голов вызывает вопросы к его эффективности на поле.

Возможными вариантами трудоустройства для 25-летнего колумбийца, по нашим данным, могут стать как швейцарский «Базель», так и греческий «Олимпиакос».

Напомним, что Матео перебрался в питерский клуб минувшим летом - 30 июня он перешёл в «Зенит», заключив контракт на три сезона с возможностью продления ещё на один год.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Олимпиакос Зенит Матео Кассьерра Трансферы футбола - зима 2023
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