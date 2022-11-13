Колумбийский нападающий Матео Кассьерра может покинуть питерский «Зенит» уже предстоящей зимой, об этом сообщают источники сетевого издания «Евро-Футбол.ру». В текущем сезоне Кассьерра сыграл в четырнадцати матчах, однако отсутствие забитых голов вызывает вопросы к его эффективности на поле.

Возможными вариантами трудоустройства для 25-летнего колумбийца, по нашим данным, могут стать как швейцарский «Базель», так и греческий «Олимпиакос».

Напомним, что Матео перебрался в питерский клуб минувшим летом - 30 июня он перешёл в «Зенит», заключив контракт на три сезона с возможностью продления ещё на один год.