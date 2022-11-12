Семак: «Клаудиньо сегодня безусловно решил игру»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Торпедо» (2:0).

- Клаудиньо, как джокер, оказывается, работает просто блестяще, никакие мышечные недомогания ему не мешают?

- Нет, абсолютно. Я думаю, что ему не мешают, он готов. То, что он не тренировался, отсутствие тренировок на протяжении недели не мешает 90 минут проводить. А что касается того времени, что он провел, он сыграл очень полезно для команды, хорошо. Думаю, он сегодня безусловно решил игру и своими действиями принес пользу. Можно было, конечно, еще больше забивать, но хорошо, что забили два, это уже неплохой результат.

- Насколько мы знаем, Ловрен уезжает в сборную после этого матча, а на кубковые встречи остаются Чистяков и Алип?

- Естественно, для нас сложно, потому что и Алип уезжает, и Ловрен уезжает, и кто-то из наших сборников, и Барриос уезжает. Мы понимаем, что на сегодняшний день международные матчи важны. По просьбе министерства спорта, решили поставить нас в сложные условия. Мы понимаем, что это важно для страны сейчас, поэтому готовы сыграть в том составе, который сейчас есть.