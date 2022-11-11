«Кайрат» планирует продать Алипа, но «Зенит» не спешит его выкупать

Защитник «Зенита» Нуралы Алип может сменить клубную прописку. Напомним, права на футболиста принадлежат «Кайрату», а за «сине-бело-голубых» он играет в аренде.

По сведениям телеграм-канала «СпортРадар.kz», боссы «Кайрата» планируют продать своего игрока на выгодных условиях, но проблема заключается в том, что «Зенит» по договору аренды имеет приоритет по трансферу Алипа, хотя клуб пока не планирует выкупать защитника. Источник отмечает, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы два европейских клуба.

В этом сезоне Алип принял участие в семи матчах с учетом всех турниров.