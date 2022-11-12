Запасные «Зенита» - лучшие в этом сезоне, забили уже десять мячей

В матче семнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» потерпело поражение от питерского «Зенита», пропустив, как и в первом круге, два мяча под конец игры.

Фактически, все решилось после того, как на поле появился Клаудиньо - это случилось на 63-й минуте в результате двойной замены, с поля ушли Мостовой и Сергеев, а вышли Клаудиньо и Кассьерра. В результате бразилец уже через семь минут сделал голевую передачу, а потом и сам забил.

Как выяснилось, именно «зенитовские» «выходцы на замену» действуют в текущем сезоне лучше всех - на их счету в подобных условиях уже десять забитых мячей.