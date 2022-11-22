Агент: «Неправда, что Юри Алберто не хочет возвращаться в «Зенит»

Андре Кюри, агент нападающего «Зенита» Юри Алберто, высказался о будущем 21-летнего бразильца, который в настоящий момент выступает за «Коринтианс» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Алберто не хочет возвращаться в «Зенит». Агент опроверг эту информацию, отметив, что срок арендного соглашения истекает следующим летом.

«Неправда, что Юри не хочет возвращаться в «Зенит». Я напоминаю, что его арендное соглашение заканчивается в июне», — цитирует Кюри «РБ Спорт».

В составе «Коринтианса» форвард провёл 28 матчей, забив в них 11 голов и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Алберто в 16 миллионов евро.