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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Неправда, что Юри Алберто не хочет возвращаться в «Зенит»

22 Ноября 2022 • 09:56 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Андре Кюри, агент нападающего «Зенита» Юри Алберто, высказался о будущем 21-летнего бразильца, который в настоящий момент выступает за «Коринтианс» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Алберто не хочет возвращаться в «Зенит». Агент опроверг эту информацию, отметив, что срок арендного соглашения истекает следующим летом.

«Неправда, что Юри не хочет возвращаться в «Зенит». Я напоминаю, что его арендное соглашение заканчивается в июне», — цитирует Кюри «РБ Спорт».

В составе «Коринтианса» форвард провёл 28 матчей, забив в них 11 голов и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Алберто в 16 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Юри Алберто
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