Бывший игрок «Зенита»: «Дзюба уже не для РПЛ»

Юрий Желудков, бывший чемпион СССР в составе питерского «Зенита» в 1984 году, прокомментировал положение Артема Дзюбы, который остался не у дел после своей неудачи в турецком чемпионате. Желудков скептически относится к перспективам возвращения Дзюбы в высшую лигу российского футбола, считая, что его время уже прошло.

- Что меня меньше всего интересует, так это Артем Дзюба. Считаю ли я его игроком низкого уровня? Ну, закончил он все уже. В Первой лиге еще сможет, на 1000 долларов упасть. Премьер-лига уже не для него, - цитирует слова Желудкова «ВсеПроСпорт».

В следующем туре российского чемпионата «Зенит» сыграет против московского «Торпедо».