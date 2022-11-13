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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабурин: «Всё равно мы уже играем лучше»

13 Ноября 2022 • 04:01 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

В матче семнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» потерпело поражение от питерского «Зенита», пропустив, как и в первом круге, два мяча под конец игры.

Но, несмотря на то, что при Андрее Талалаеве «Торпедо» потерпело уже пять поражений кряду, не забив при этом ни одного мяча, голкипер команды Егор Бабурин считает, что прогресс очевиден, в частности, в качестве игры.

- Думаю, мы движемся в нормальном направлении, уже лучше играем, - цитирует Бабурина «Спорт-Экспресс».

В следующем, восемнадцатом туре российского чемпионата «Торпедо» сразится с «Краснодаром», однако это случится уже лишь в начале марта следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Егор Бабурин
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