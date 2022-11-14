Мостовой: «Невозможно, чтобы игроки «Зенита» пошли к руководству»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о том, могут ли игроки питерского клуба выражать своё недовольство руководству.

По словам 25-летнего футболиста, в нынешнее время представить такое практически невозможно.

«Я анализировал ситуацию. Были Анюков, Аршавин, Денисов, Кержаков. У них такая ситуация сложилась бы вряд ли. Но было другое время, другие игроки», — заявил Мостовой.

В нынешнем сезоне Мостовой провёл за «Зенит» 22 матча, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. После 17 туров РПЛ «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.