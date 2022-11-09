По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру, зимой «Зенит» постарается усилить позицию центрального защитника. Одним из кандидатов является Страхиня Еракович из «Црвены Звезды».

Напомним, клуб из Санкт-Петербурга ещё летом проявлял интерес к 21-летнему сербу, однако тогда «Црвена Звезда» запрашивала за своего игрока слишком высокую цену, да и сам защитник рассчитывал уехать в топовый европейский чемпионат. Ожидается, что сейчас «Црвена Звезда» может существенно поумерить свои запросы, ведь интерес к Ераковичу от других клубов сильно поубавился.

Действующий контракт Ераковича с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе своей нынешней команды 25 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.