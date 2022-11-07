Лебеденко уверен, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко оценил шансы московской команды сохранить прописку в РПЛ по итогам нынешнего розыгрыша турнира.

Напомним, что на сегодняшний день «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу чемпионата России, набрав шесть очков в 16 встречах.

39-летний форвард выразил уверенность в том, что «Торпедо» не вылетит в Первую лигу, так как отставание от конкурентов не столь критично.

«Есть отрыв, который можно сократить, чтобы догнать наших конкурентов. Это тяжелее сделать с каждым туром, но это реально. Почему нет?» — приводит слова Лебеденко «РБ Спорт».

В текущем сезоне Лебеденко провёл в составе «Торпедо» 16 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. В следующем туре РПЛ «автозаводцам» предстоит встретиться с лидером турнира «Зенитом». Игра состоится 12 ноября, и начнётся она в 16:30 по московскому времени.