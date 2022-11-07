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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лебеденко уверен, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ

07 Ноября 2022 • 10:43 Комментировать (1)
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко оценил шансы московской команды сохранить прописку в РПЛ по итогам нынешнего розыгрыша турнира.

Напомним, что на сегодняшний день «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу чемпионата России, набрав шесть очков в 16 встречах.

39-летний форвард выразил уверенность в том, что «Торпедо» не вылетит в Первую лигу, так как отставание от конкурентов не столь критично.

«Есть отрыв, который можно сократить, чтобы догнать наших конкурентов. Это тяжелее сделать с каждым туром, но это реально. Почему нет?» — приводит слова Лебеденко «РБ Спорт».

В текущем сезоне Лебеденко провёл в составе «Торпедо» 16 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. В следующем туре РПЛ «автозаводцам» предстоит встретиться с лидером турнира «Зенитом». Игра состоится 12 ноября, и начнётся она в 16:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Лебеденко
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ТОРПЕДО МОСКВА ЗЕНИТ
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Ноября 2022 в 11:08
ай есть два путя по каторым тарпеда не вылетиц.. в совокупе их верояцность - 100%.. так что поточняк не вылетиц.. скриньте.. )))
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