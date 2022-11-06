Быстров — о Дзюбе: «Его карьера закончилась, когда он ушел из «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о текущем положении нападающего Артёма Дзюбы. Ранее сообщалось, что 34-летний форвард расторг трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Его карьера закончилась, когда он ушел из «Зенита». Это было и так понятно, что в этом возрасте тяжело играть, тем более на таком уровне, даже в чемпионате Турции», — приводит слова Быстрова ТАСС. При этом эксперт считает, что Дзюба может усилить некоторые клубы РПЛ.

В нынешнем сезоне на счету российского нападающего лишь один забитый мяч в пяти встречах во всех турнирах за «Адана Демирспор».