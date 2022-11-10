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Агент: Непопадание Клаудиньо в сборную Бразилии не повлияет на его игру за «Зенит»

10 Ноября 2022 • 16:16 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Луис Фернандес Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал непопадание игрока в состав сборной Бразилии на чемпионат мира – 2022.  

«Вряд ли Клаудиньо сильно расстроился из-за непопадания в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022. Это никак не скажется на его мотивации играть за «Зенит», — приводит слова Гарсии Sport24.

Напомним, сборная Бразилии начнет свой путь на турнире матчем против сборной Сербии. Встреча первого тура состоится 24 ноября, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Отметим, что в группе G также находятся национальные команды Камеруна и Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Бразилии Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия
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ТОРПЕДО МОСКВА ЗЕНИТ
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