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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михаил Кержаков — о возможном переходе Чистякова в «Ахмат»: «Орлов взял информацию с потолка»

13 Ноября 2022 • 13:05 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о ситуации, которая произошла с его одноклубником Дмитрием Чистяковым. Напомним, после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) 28-летний защитник был отстранён от работы с основной командой.

Сразу после игры известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что Чистяков близок к переходу в «Ахмат». По словам Кержакова, именно это заявление журналиста выглядело наиболее возмутительно во всей сложившейся ситуации.

«Больше всего возмутили слухи про «Ахмат»?  Да. Конечно. Геннадий Сергеевич взял информацию с потолка», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Чистяков провёл в составе «Зенита» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 17 туров «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Михаил Кержаков Дмитрий Чистяков Ахмат
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