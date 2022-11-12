​Семак остался доволен качеством игры «Зенита»

В последнем матче чемпионата России в 2020 году «Зенит» обыграл «Торпедо» на выезде со счётом 2:0. После игры комментарий дал главный тренер питерцев Сергей Семак.

«Хорошая, достаточно качественная и уверенная победа в исполнении нашей команды. Удовлетворены и результатом, и качеством игры, что касается создания голевых моментов. И игрой в обороне тоже - сопернику не дали ничего создать», - высказался Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Семак также выразил радость от того, что его команда на мажорной ноте завершила первую часть чемпионата России.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Хорошие шансы завоевать титул Премьер-лиги питерцы имеют и в этом сезоне – они лидируют с отрывом.