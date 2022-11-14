Кержаков – о скандале с Чистяковым: «Мы всё это прошли и перешагнули»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о недавнем скандале, связанном с защитником «сине-бело-голубых» Дмитрием Чистяковым.

«У Чистякова была просто ошибка — всё. Остальное взяли с потолка. Слова Медведева? Это к Иванычу вопросы. Мы всё это прошли, перешагнули — ничего такого. После игры был выходной, через день собрались и забыли», – приводит слова воспитанника «Зенита» издание «Чемпионат».

По его мнению, вся ситуация могла положительно повлиять на коллектив, однако, игрок отмечает, что история и яйца выведенного не стоит. Кержаков также выразил уверенность в качествах своего одноклубника.

Напомним, что результативная ошибка Чистякова привела к пропущенному голу в проигранном матче с «Ахматом», после которого появилась информация о возможном отстранении Дмитрия от основного состава. Многие футболисты «Зенита» поддержали защитника.

