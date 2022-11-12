На прошлых выходных Дмитрий Чистяков был заменён уже по ходу первого тайма матча «Зенита» против «Ахмата» из-за результативной ошибки. Дошло до того, что защитника вывели из основной команды, но быстро вернули. Фанаты «Зенита» поддержали Чистякова на игре против «Торпедо» в субботу.

«Правда и честь – это Дима», - говорится в тексте на баннере фанатов «Зенита». Фотографию показал телеграм-канал «Черновик | Гоша Чернов».

Напомним, что игру против «Торпедо» Дмитрий Чистяков начал в запасе. Пару центральных защитников «Зенита» составляют Нуралы Алип и Деян Ловрен.

Следить за матчем «Торпедо» - «Зенит» можно в текстовой трансляции.