Агент сообщил, что Иван и Мантуан останутся в «Зените» по окончании сезона

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильских игроков «Зенита» Ивана Куарезмы и Густаво Мантуана, сообщил, что по окончании нынешнего сезона его клиенты останутся в российском клубе. Напомним, что оба игрока принадлежат «Коринтиансу» и выступают за «сине-бело-голубых» на правах аренды.

«Иван и Мантуан не покинут «Зенит» по окончании сезона», — приводит слова агента РИА Новости.

В текущем сезоне 25-летний голкипер Иван Куарезма провёл за «Зенит» три матча, пропустив в них пять голов и один раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

На счету 21-летнего Мантуана три забитых мяча и одна результативная передача в 17 встречах за команду из Санкт-Петербурга.