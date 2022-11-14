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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

14 Ноября 2022 • 10:17 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о чемпионской интриге в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, что на сегодняшний день турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», опережающий «Спартак» на шесть очков. Далее идёт «Ростов», который отстаёт от «сине-бело-голубых» на семь баллов.  

Чешский специалист считает, что «Зенит» — это команда другого уровня. И было бы лучше, если бы наш чемпионат был более конкурентным.

«Лучше бы было, если бы была борьба пяти-шести команд за первое место. Может быть, это сделают «Спартак», ЦСКА, «Ростов», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Отметим, что «Зенит» является победителем четырёх последних розыгрышей РПЛ. Последней командой, которой удавалось выиграть чемпионат до «сине-бело-голубых» остаётся «Локомотив», сделавший это в 2018 году.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Марцел Личка
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