Личка считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о чемпионской интриге в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, что на сегодняшний день турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», опережающий «Спартак» на шесть очков. Далее идёт «Ростов», который отстаёт от «сине-бело-голубых» на семь баллов.

Чешский специалист считает, что «Зенит» — это команда другого уровня. И было бы лучше, если бы наш чемпионат был более конкурентным.

«Лучше бы было, если бы была борьба пяти-шести команд за первое место. Может быть, это сделают «Спартак», ЦСКА, «Ростов», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Отметим, что «Зенит» является победителем четырёх последних розыгрышей РПЛ. Последней командой, которой удавалось выиграть чемпионат до «сине-бело-голубых» остаётся «Локомотив», сделавший это в 2018 году.