Канищев: «Спартак» нестабилен, он не догонит «Зенит»

Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев прокомментировал заявление Массимо Карреры о том, что шансы «Спартака» и «сине-бело-голубых» на чемпионство равны.

«Слова Карреры о равных шансах на чемпионство — это иллюзия. Для того, чтобы «Спартак» смог навязать борьбу за чемпионство, «Зениту» надо проиграть еще несколько игр», — приводит слова Канищева «Чемпионат».

По мнению эксперта, «красно-белые» выступают нестабильно, команда может оступиться в любой игре, поэтому вряд ли они смогут догнать «Зенит».

Стоит отметить, что в последних десяти матчах «Спартак» одержал восемь побед и два раза сыграл вничью.

После 16 туров «сине-бело-голубые» лидируют в РПЛ, опережая «Спартак» на шесть очков.