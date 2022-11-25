Эракович прокомментировал слухи о переходе в «Зенит»

Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович высказался о слухах о переходе в петербургский «Зенит».

«Интерес «Зенита»? Ничего не знаю и не слышал об этом. Сейчас мой клуб «Црвена Звезда», я игрок этой команды и на этом все», — заявил воспитанник белградского клуба в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Также игрок отметил, что хорошо знает о петербургской команде, вспомнив и недавнюю очную встречу «Зенита» и «Црвены Звезды». Напомним, что та игра завершилась победой подопечных Сергея Семака со счётом 3:1.

В нынешней кампании Эракович провёл за родной коллектив 28 матчей и сделал 2 результативные передачи.