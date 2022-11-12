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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко – о Каррере: «В тренерских штабах «Зенита» и ЦСКА всё в порядке»

12 Ноября 2022 • 00:32 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
Через 15 ч. 37 мин.

Чемпион Таджикистана в составе «Памира» Игорь Черевченко высказал своё мнение по поводу перспектив Массимо Карреры в РПЛ.

Специалист считает, что от назначения в такие большие российские клубы как московский ЦСКА и петербургский «Зенит» отказались бы очень немногие. Однако желание итальянского тренера остаётся лишь его желанием, ведь в реальности необходимо смотреть на реакцию руководителей перечисленных клубов.

«Я думаю, что в тренерских штабах «Зенита» и ЦСКА всё в порядке и на данный момент им не требуются наставники», - приводит слова Черевченко Vprognoze.ru.

Кандидатов на пост главного тренера в другие команды чемпионата России тоже будет достаточно в случае необходимости, отметил Черевченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Чемпионат России Игорь Черевченко Массимо Каррера
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