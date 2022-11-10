Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный уход Клаудиньо и Вендела из стана «сине-бело-голубых».

«Если такое случится, то это ударит по «Зениту». Клаудиньо и Вендел - это хорошие игроки, которые бы помогли любой европейской команде. Тут вопрос с их контрактами и ценой трансфера, отступными. Учитывая всю международную ситуацию. Я так понимаю, что игрок может уйти просто так. Ситуация запутанная.

Для «Зенита» уход таких футболистов будет очень ощутимым. А если клуб ещё и не получит деньги, то это будет вообще удар по «Зениту». Нужно общаться с футболистами и агентами и решать вопрос. А как там получится, сказать пока что очень сложно», - сказал Деменко.