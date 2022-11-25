В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к Эраковичу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе петербургского клуба к защитнику «Црвены Звезды» Страхинье Эраковичу.

По словам Медведева, эта информация не более чем вброс.

«Зенит» интересуется Эраковичем? Слухи не комментируем. Вброс ли это? Конечно», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее сам футболист заявлял, что он ничего не слышал об интересе к себе со стороны российского клуба.

Действующий контракт Эраковича с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл 27 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.