В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к Эраковичу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе петербургского клуба к защитнику «Црвены Звезды» Страхинье Эраковичу.
По словам Медведева, эта информация не более чем вброс.
«Зенит» интересуется Эраковичем? Слухи не комментируем. Вброс ли это? Конечно», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
Ранее сам футболист заявлял, что он ничего не слышал об интересе к себе со стороны российского клуба.
Действующий контракт Эраковича с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 7 миллионов евро.
В нынешнем сезоне защитник провёл 27 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
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