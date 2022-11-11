Бубнов рассказал, как завершится матч «Торпедо» - «Зенит»

Футбольный аналитик и прогнозист Александр Бубнов высказался насчет предстоящего гостевого поединка петербургского «Зенита» против московского «Торпедо» в 17-м туре Премьер-лиги. По его мнению, подопечные Сергея Семака одержат легкую победу.

«0:3. Явный лидер встречается с откровенным аутсайдером. Гости с первых минут должны действовать в полную силу. У «Торпедо» шансы на очки минимальные», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится в Москве 12 ноября. В преддверии данного противостояния «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, а петербургский клуб единолично лидирует.