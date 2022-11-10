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Деменко: «Ситуация с Чистяковым некрасивая со стороны «Зенита» эксклюзив

10 Ноября 2022 • 13:50 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ситуацию вокруг защитника Дмитрия Чистякова на фоне слухом о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхини Ераковича в стан «сине-бело-голубых».

«Соглашусь с тем, что «Зенит» справляется и так, трансферы ему не нужны. Но мне кажется, это происходит из-за ситуации с Чистяковым. Там вообще что-то непонятное. Видимо, будут продавать или в аренду отдавать Чистякова на вторую половину сезона. Поэтому и интерес к защитникам идёт. Ситуация с Чистяковым ударила по репутации клуба. Из-за одного матча выдвигать такие обвинения игроку просто некорректно. Некрасиво это. Тем более, многие высказались, например, Владислав Радимов сказал, что Чистяков - очень порядочный игрок. Эта ситуация - бред.

Разговоры о том, что Чистяков, якобы, помог «Ахмату», не красят, прежде всего, руководство «Зенита». Могли бы поговорить и не выносить этот момент так на всеобщее обозрение. Ну, ошибся человек - бывает. Это футбол, и тут происходят подобные вещи. Очень некрасиво поступили по отношению к футболисту. Писали, что вроде бы вопрос решили, а сегодня новости, что ищут нового защитника. Возможно, Чистяков сам планирует уйти, чтобы получать больше игрового времени, которого ему в «Зените» могут не давать. Но ситуация некрасивая со стороны «Зенита». Нельзя поступать так по отношению к футболисту», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Деменко Дмитрий Чистяков
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