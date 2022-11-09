Погребняк – о Чистякове: «Многое будет зависеть от того, все ли центральные защитники в строю»

Чемпион России в составе петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказал своё мнение по поводу защитника «сине-бело-голубых» Дмитрия Чистякова.

«Многое будет зависеть от того, все ли центральные защитники в строю, ведь Родригао в прошлом матче из‑за травмы не играл. Но в любом случае здесь, мне кажется, два варианта», - цитирует Погребняка «Матч ТВ».

Первым вариантом футболист назвал расклад, при котором Чистяков выйдет на следующий поединок в основном составе, вторым – тот, при котором Чистякову дадут время прийти в себя и посадят для этого на скамейку запасных. Окончательное слово в данной ситуации, в любом случае, остаётся за главным тренером, считает Погребняк.