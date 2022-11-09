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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк – о Чистякове: «Многое будет зависеть от того, все ли центральные защитники в строю»

09 Ноября 2022 • 23:25 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Чемпион России в составе петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказал своё мнение по поводу защитника «сине-бело-голубых» Дмитрия Чистякова.

«Многое будет зависеть от того, все ли центральные защитники в строю, ведь Родригао в прошлом матче из‑за травмы не играл. Но в любом случае здесь, мне кажется, два варианта», - цитирует Погребняка «Матч ТВ».

Первым вариантом футболист назвал расклад, при котором Чистяков выйдет на следующий поединок в основном составе, вторым – тот, при котором Чистякову дадут время прийти в себя и посадят для этого на скамейку запасных.  Окончательное слово в данной ситуации, в любом случае, остаётся за главным тренером, считает Погребняк.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Павел Погребняк Дмитрий Чистяков
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