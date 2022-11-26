Родолфо высказался о решении Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо поделился мнением о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком Филипе и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

Родолфо поддержал решение своих соотечественников, отметив, что в своё время и у него была возможность сделать это. Напомним, что бразильский защитник выступал за «железнодорожников» в период с 2007 по 2011 год. Также в карьере знаменитого футболиста был грозненский «Ахмат».

«Я не против, если Малком и Клаудиньо получат гражданство РФ. У меня тоже в своё время была такая возможность. Считаю, что для России это плюс», — приводит слова Родолфо «Спорт-Экспресс».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.