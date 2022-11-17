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Юри Алберто не хочет возвращаться в «Зенит»

17 Ноября 2022 • 11:28 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступающий за «Коринтианс» на правах аренды, заявил о желании остаться в бразильском клубе.

21-летний футболист признался, что ещё никогда прежде не отождествлял себя с каким-либо клубом так сильно за столь короткое время. Напомним, что срок действия арендного соглашения истекает следующим летом.

«Я очень хочу продолжить выступать здесь и надеюсь, что всё получится. Многое зависит от президента «Коринтианса» и руководства «Зенита», — цитирует Юри Алберто ESPN Brasil.

Напомним, Алберто перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» в январе нынешнего года, однако летом отправился в «Коринтианс», став частью сделки по обмену на вратаря Ивана Куарезму и полузащитника Густаво Мантуана.

В составе бразильской команды форвард успел провести 28 матчей, забив в них 11 мячей и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Юри Алберто
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