Отец Чистякова — о «Зените»: «Большие деньги — это большая грязь»

Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг его сына. Напомним, после матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) генеральный директор питерского клуба Александр Медведев заявил, что 28-летний футболист был отстранён от работы с основной командой. Однако позже «Матч ТВ» сообщил, что уже во вторник Чистяков вернётся в общую группу.

По словам Юрия Чистякова, для него не столь важно, сколько денег зарабатывает его сын, потому что самое главное для Дмитрия сейчас — это игровая практика.

«Что Дмитрий намерен делать дальше? Мы общались, но все решения сын принимает самостоятельно. Главное — игровая практика. В «Зените» или нет — неважно. «Ростов», например, где он играл раньше, — хороший клуб. Что касается «Зенита», то для себя я понял точно: большие деньги — это большая грязь», — цитирует Юрия Чистякова Sport24.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Зенита» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.