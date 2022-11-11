Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко: У «Зенита» больше шансов на чемпионство, чем у «Спартака»

11 Ноября 2022 • 14:23 Комментировать (1)
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слова экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры, который считает, что шансы на золотые медали РПЛ между «сине-бело-голубыми» и столичным клубом равны.

«Мне бы очень хотелось, чтобы это противостояние было действительно таким. Но на данный момент «Зенит» сильнее московского клуба», — заявил Радченко «Чемпионату».

По мнению специалиста, «Спартаку» будет тяжело бороться за первую строчку, шансы 70 на 30 в пользу «Зенита».   

После 16 туров санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Красно-белые» идут вторыми, имея в активе 33 балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Радченко Массимо Каррера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Volond
11 Ноября 2022 в 15:06
Ясен ху
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.22 в 19:00
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.60 3.70 2.60
Видео
12.11.22 в 12:00
Урал Урал
Факел Факел
1.91 3.65 4.10
Видео
12.11.22 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
2.60 3.55 2.70
Видео
12.11.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Зенит Зенит
16.00 7.00 1.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Ноября
15:37 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко призвал болельщиков «Урала» на стадион: Нам потребуется ваша поддержка в матче с «Факелом»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оренбурга» Стаматов интересен двум клубам РПЛ
15:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде сообщил, что поклонники «Спартака» могут увидеть игрока на дерби с «Локомотивом»
15:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Сычевого отреагировал на информацию о предложении ЦСКА по игроку
14:53 · Россия. Премьер-лига
Канищев: «Спартак» нестабилен, он не догонит «Зенит»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Радченко: У «Зенита» больше шансов на чемпионство, чем у «Спартака» 1
13:47 · Россия. Премьер-лига
Пименов поделился ожиданиями от матча «Динамо» против ЦСКА
13:34 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский рассказал о настрое игроков «Спартака» перед дерби с «Локомотивом»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Журналист рассказал, почему Промес не поедет на ЧМ-2022
13:15 · Россия. Премьер-лига
«Норрчёпинг» не планирует выкупать Сигурдссона у ЦСКА
12:54 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, как завершится матч «Торпедо» - «Зенит» 1
12:53 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга»: «Сычевой — наш игрок»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Локомотив» будет драться со «Спартаком»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили сравнил бразильцев «Спартака» и «Зенита» 1
12:31 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал условие вылета «Локомотива» из РПЛ
Все новости
Рекомендуем