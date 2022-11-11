Радченко: У «Зенита» больше шансов на чемпионство, чем у «Спартака»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слова экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры, который считает, что шансы на золотые медали РПЛ между «сине-бело-голубыми» и столичным клубом равны.

«Мне бы очень хотелось, чтобы это противостояние было действительно таким. Но на данный момент «Зенит» сильнее московского клуба», — заявил Радченко «Чемпионату».

По мнению специалиста, «Спартаку» будет тяжело бороться за первую строчку, шансы 70 на 30 в пользу «Зенита».

После 16 туров санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Красно-белые» идут вторыми, имея в активе 33 балла.