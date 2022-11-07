Лебеденко: «Любая команда РПЛ хочет видеть Артёма Дзюбу в своём составе»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о возможном переходе 34-летнего форварда Артёма Дзюбы в московский клуб.

Напомним, ранее турецкий клуб «Адана Демирспор» официально объявил о прекращении сотрудничества с российским футболистом, который успел провести в составе этой команды всего лишь пять матчей и отметиться в них одним забитым голом.

По мнению Лебеденко, любая команда РПЛ хочет видеть Дзюбу в своём составе. Ранее сообщалось, что помимо «Торпедо», интерес к нападающем проявляет и «Локомотив».

«Не знаю, почему у Дзюбы не получилось заиграть в Турции, надо у него спросить. Честно, не следил за его игрой там. Думаю, любая команда РПЛ хочет видеть Артёма Дзюбу в своём составе. Другой вопрос — согласится ли он? Может, Дзюба больше не хочет играть в футбол», — цитирует Лебеденко «РБ Спорт».

После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав лишь шесть очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 12 ноября против лидера турнира «Зенита». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.