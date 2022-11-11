Тихонов: Конечно, «Зенит» является фаворитом в матче с «Торпедо»

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов высказался в преддверии матча 17-го тура РПЛ «Торпедо» - «Зенит».

«Зенит» сделает все, чтобы добиться успеха, потому что в прошлом туре была незапланированная потеря трех очков. «Торпедо» находится в яме: команда регулярно проигрывает», — цитирует слова Тихонова Metaratings.

По мнению эксперта, «автозаводцы» будут обороняться всей командой, но у «сине-бело-голубых» есть качественные игроки, и команда захочет реабилитироваться за прошлую игру, поэтому очевидный фаворит «Зенит».

Матч между «Торпедо» и «Зенитом» состоится завтра, 12 ноября, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.