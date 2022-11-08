Агент Чистякова — про Орлова: «Сейчас он почему-то молчит, ляпнул гадость, и не хочет вести диалог»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о встрече с генеральным директором клуба Александром Медведевым. Напомним, ранее Чистяков был отстранён от работы с основной командой петербургского клуба.

По словам агента, встреча с Медведевым прошла успешно. По её итогам стороны договорились о том, что никто никого из команды не убирал. Однако Талаев отметил, что во всей сложившейся ситуации неприятнее всего было слышать слова известного комментатора Геннадия Орлова, который ранее заявил, что Чистяков может перейти в «Ахмат».

«В этой ситуации страшными оказались слова Геннадия Сергеевича, они были очень неприятными. Никто вообще не понимает, откуда он их взял. Сейчас он почему-то молчит. Ляпнул гадость, и не хочет вести диалог. Наверное, если бы у Димы были бразильские корни, то ничего такого бы не случилось. Будем искать родственников в Бразилии, для того, чтобы он смог получить бразильский паспорт (смеётся)», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 12 ноября против «Торпедо». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.