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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новиков оценил конкуренцию в нынешнем сезоне РПЛ

14 Ноября 2022 • 12:48 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Бывший главный тренер столичного «Динамо» Кирилл Новиков оценил чемпионскую гонку в текущей кампании Российской премьер-лиги.

«Нет такой команды в РПЛ, которая могла бы навязать конкуренцию «Зениту» сейчас. Можно сказать, что они недосягаемы на данный момент. «Зенит» может проиграть только сам себе», — заявил специалист, чьи слова цитирует«РБ Спорт».

Напомним, что клуб из Северной столицы уверенно лидирует в таблице чемпионата после первой части сезона, опережая московский «Спартак» на шесть баллов, а «Ростов» – на семь. Подопечные Сергея Семака выиграли последние четыре сезона Российской премьер-лиги.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кирилл Новиков
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